В Турции назвали дату начала строительства нового канала "Стамбул"

Церемония начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор запланирована на конец июня

Церемония начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор запланирована на конец июня.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая в Стамбуле.

"Где-то в конце июня мы заложим первый камень в строительство канала "Стамбул". Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас", - сказал турецкий лидер. Трансляция велась в его Twitter.

По его словам, реализация проекта канал "Стамбул" повысит стратегическую значимость турецкого мегаполиса. "Вы увидите шесть мостов над каналом. На обоих берегах новой искусственной водной артерии будут построены два города, они украсят облик Стамбула", - добавил Эрдоган.

Турция планирует построить новый канал, который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным.