В Турции нашли залежи золота на миллиарды долларов

На востоке Турции обнаружены запасы золота стоимостью более миллиарда долларов США.

На востоке Турции обнаружены запасы золота стоимостью более миллиарда долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк на открытии новой шахты, трансляцию церемонии чиновник провел в Twitter .

По заявлению Варанка, в районе деревни Моллакара провинции Агры золотодобывающая компания Koza Altin нашла крупные залежи цветных металлов. В новой шахте обнаружены запасы в 20 тонн золота стоимостью 1,2 миллиарда долларов США и 3,5 тонны серебра на 2,8 миллиона долларов США, уточнил министр.

Объем инвестиций в добычу золота в Турции за последнее десятилетие вырос на четверть. В 2020 году страна добыла 42 тонны драгметалла из 18 шахт, в 2021 году турецкие горнодобывающие компании ставят себе планку в 45 тонн. По прогнозу правительства, ежегодный уровень добычи достигнет значения в 100 тонн в ближайшую пятилетку.