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В Турции нашли залежи золота на миллиарды долларов 

В Турции нашли залежи золота на миллиарды долларов  На востоке Турции обнаружены запасы золота стоимостью более миллиарда долларов США.
В регионе
11 июня 2021 г. 08:08
В Турции нашли залежи золота на миллиарды долларов 

На востоке Турции обнаружены запасы золота стоимостью более миллиарда долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк на открытии новой шахты, трансляцию церемонии чиновник провел в Twitter.

По заявлению Варанка, в районе деревни Моллакара провинции Агры золотодобывающая компания Koza Altin нашла крупные залежи цветных металлов. В новой шахте обнаружены запасы в 20 тонн золота стоимостью 1,2 миллиарда долларов США и 3,5 тонны серебра на 2,8 миллиона долларов США, уточнил министр.

Объем инвестиций в добычу золота в Турции за последнее десятилетие вырос на четверть. В 2020 году страна добыла 42 тонны драгметалла из 18 шахт, в 2021 году турецкие горнодобывающие компании ставят себе планку в 45 тонн. По прогнозу правительства, ежегодный уровень добычи достигнет значения в 100 тонн в ближайшую пятилетку.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə 1,2 milyard dollarlıq qızıl mədənləri aşkarlandı

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