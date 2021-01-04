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В Турции нашли способ диагностировать COVID-19 за десять секунд

В Турции нашли способ диагностировать COVID-19 за десять секунд Турецкие ученые разработали прибор, способный диагностировать COVID-19 за десять секунд.
В регионе
4 января 2021 г. 20:38
В Турции нашли способ диагностировать COVID-19 за десять секунд

Турецкие ученые разработали прибор, способный диагностировать COVID-19 за десять секунд.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Билькентского университета.

Принцип действия устройства Diagnovir основывается не на репликации образцов, а на оптических свойствах. Для тестирования используют образец из слизистой оболочки ротовой полости, далее его смешивают со специальным раствором и помещают в прибор.

"Патогены обнаруживаются в течение десяти секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала. Процесс осуществляется через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для биосенсора", — поясняют исследователи.

Во время доклинических исследований прибор показал 99-процентную эффективность в выявлении коронавируса, говорится в сообщении.

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