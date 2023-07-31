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В Турции нашли обвиняемых в нападении на замглавы казначейства Карачаево-Черкесии

В Турции нашли обвиняемых в нападении на замглавы казначейства Карачаево-Черкесии Четыре жителя Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), ранее объявленные в международный розыск за нападение и избиение заместителя руководителя управления федерального казначейства по республике и судьи арбитражного суда, обнаружены в Турции. Следователи в
В регионе
31 июля 2023 г. 17:06
В Турции нашли обвиняемых в нападении на замглавы казначейства Карачаево-Черкесии

Четыре жителя Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), ранее объявленные в международный розыск за нападение и избиение заместителя руководителя управления федерального казначейства по республике и судьи арбитражного суда, обнаружены в Турции. Следователи ведут работу по экстрадиции обвиняемых.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС руководитель следственного управления СК РФ по КЧР Николай Щепкин.

"По делу о нападении на замглавы казначейства и мирового судью - после совершения преступления подозреваемые направились на автомобиле в Минск, после чего перебрались в Турцию. Расследование уголовного дела завершено. На сегодняшний день мы занимаемся вопросами экстрадиции", - сказал руководитель управления.

Согласно установленным в ходе следствия данным, 20 февраля текущего года четверо жителей республики напали на заместителя руководителя управления казначейства по КЧР, судью Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики и двоих местных жителей. В ходе нападения злоумышленники, вооружившись деревянными битами и иными предметами, используемыми в качестве оружия, действуя группой лиц, нанесли несколько ударов указанным лицам, похитили имеющееся при них имущество и скрылись с места преступления.

По уголовному делу установлены личности всех четырех нападавших лиц, им заочно предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство и разбойном нападении. Они были объявлены в международный розыск.

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