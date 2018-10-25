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    В Турции нашли мёртвым личного телохранителя Саддама Хусейна

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Турции найден мёртвым личный телохранитель экс-президента Ирака Саддама Хусейна.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Shafaq news.

    По предварительной информации, 68-летний Аднан Джири Шамаиль умер в своём доме в городе Шанлыурфа в результате острой сердечной недостаточности.

    Шамаиль покинул Ирак после казни Саддама Хусейна в 2006 году. Стоит отметить, что многие телохранители бывшего иранского лидера попали в список 200 наиболее разыскиваемых представителей свергнутого режима.

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