В Турции нашли мёртвым личного телохранителя Саддама Хусейна

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Турции найден мёртвым личный телохранитель экс-президента Ирака Саддама Хусейна.
Как передает Report, об этом сообщает портал Shafaq news.
По предварительной информации, 68-летний Аднан Джири Шамаиль умер в своём доме в городе Шанлыурфа в результате острой сердечной недостаточности.
Шамаиль покинул Ирак после казни Саддама Хусейна в 2006 году. Стоит отметить, что многие телохранители бывшего иранского лидера попали в список 200 наиболее разыскиваемых представителей свергнутого режима.
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