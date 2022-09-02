В Турции намерены более чем вдвое увеличить производство Bayraktar TB2

Компания-производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 - Baykar Makina намерена более чем вдвое увеличить объем производства этих дронов.

Компания-производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 - Baykar Makina намерена более чем вдвое увеличить объем производства этих дронов.

Как сообщает Report , об этом сообщил "Анадолу" гендиректор компании Халюк Байрактар.

По его словам, на сегодняшний день, потенциал предприятия по производству Bayraktar TB2 составляет 200 единиц в год.

"Мы планируем к следующему году довести этот показатель до 500 единиц Bayraktar TB2 и 40 единиц Bayraktar Akıncı. Инвестиции в производство не прекращаются. Учитываем не только потребности Турции, но и растущий спрос из-за рубежа", - сказал он.

Х.Байрактар отметил, что число стран-импортеров ударных беспилотников Bayraktar TB2 достигло 24, а доля поступлений от экспорта в общей корзине доходов составляет 98 процентов.