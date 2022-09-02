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В Турции намерены более чем вдвое увеличить производство Bayraktar TB2

В Турции намерены более чем вдвое увеличить производство Bayraktar TB2 Компания-производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 - Baykar Makina намерена более чем вдвое увеличить объем производства этих дронов.
В регионе
2 сентября 2022 г. 02:09
В Турции намерены более чем вдвое увеличить производство Bayraktar TB2

Компания-производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 - Baykar Makina намерена более чем вдвое увеличить объем производства этих дронов.

Как сообщает Report, об этом сообщил "Анадолу" гендиректор компании Халюк Байрактар.

По его словам, на сегодняшний день, потенциал предприятия по производству Bayraktar TB2 составляет 200 единиц в год.

"Мы планируем к следующему году довести этот показатель до 500 единиц Bayraktar TB2 и 40 единиц Bayraktar Akıncı. Инвестиции в производство не прекращаются. Учитываем не только потребности Турции, но и растущий спрос из-за рубежа", - сказал он.

Х.Байрактар отметил, что число стран-импортеров ударных беспилотников Bayraktar TB2 достигло 24, а доля поступлений от экспорта в общей корзине доходов составляет 98 процентов.

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