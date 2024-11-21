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В Турции найден редкий христианский артефакт V века нашей эры

В Турции найден редкий христианский артефакт V века нашей эры Турецкие археологи из Университета Карабюк (KBU) обнаружили в Анатолии бронзовую христианскую подвеску V века нашей эры. Кулон украшен изображением легендарного царя Соломона верхом на коне и пронзающим Дьявола копьем.
В регионе
21 ноября 2024 г. 02:19
В Турции найден редкий христианский артефакт V века нашей эры

Турецкие археологи из Университета Карабюк (KBU) обнаружили в Анатолии бронзовую христианскую подвеску V века нашей эры. Кулон украшен изображением легендарного царя Соломона верхом на коне и пронзающим Дьявола копьем.

Как передает Report, исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

На обеих сторонах артефакта также нашли надписи на древнегреческом. Текст на лицевой поверхности переводится как "Господь наш победил зло", а на обороте названы четыре архангела: Азраил, Гавриил, Михаил и Исрафил.

По словам ученых, это единственная подвеска такого рода, когда-либо обнаруженная в Анатолии.

Археологи нашли предмет во время раскопок в византийском городе Адрианополе. По мнению специалистов, кулон мог принадлежать военнослужащему, вероятно, конному воину.

Исследователи не уверены относительно назначения артефакта, но предполагают, что он мог символизировать силу и веру своего обладателя, а также служить амулетом.

Ученые добавили, что подобную подвеску ранее находили в Иерусалиме, что говорит о том, что Адрианополь был важным религиозным центром в древние времена.

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