В Турции находившиеся под арестом трое генералов отпущены на свободу

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Турции на свободу были выпущены трое генералов, арестованных по обвинению в участии в попытке государственного переворота 15 июля прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, это бригадные генералы Мурат Йайгын и Джалаладдин Чобан, бригадный адмирал Эрджан Инджеоглу.

На состоявшемся 15 ноября процессе Суда по тяжким преступлениям Анкары было принято решение об освобождении из-под ареста генералов.