 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции находившиеся под арестом трое генералов отпущены на свободу

    Это бригадные генералы Мурат Йайгын и Джалаладдин Чобан, бригадный адмирал Эрджан Инджеоглу

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Турции на свободу были выпущены трое генералов, арестованных по обвинению в участии в попытке государственного переворота 15 июля прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, это бригадные генералы Мурат Йайгын и Джалаладдин Чобан, бригадный адмирал Эрджан Инджеоглу.

    На состоявшемся 15 ноября процессе Суда по тяжким преступлениям Анкары было принято решение об освобождении из-под ареста генералов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi