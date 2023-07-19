В Турции начнут подготовку по предупреждению возможных последствий землетрясения в Стамбуле

Власти Турции начнут подготовительную работу по предупреждению возможных последствий землетрясения в Стамбуле, о котором предупреждают сейсмологи.

Власти Турции начнут подготовительную работу по предупреждению возможных последствий землетрясения в Стамбуле, о котором предупреждают сейсмологи.

Как передает Report, об этом сообщил ABC Gazetesi со ссылкой на министра экологии и градостроительства Турции Мехмета Озхасеки.

Он сообщил, что провел встречу с мэром Стамбула Экремом Имамоглу с участием глав районов города по поводу возможного землетрясения в Стамбуле. Принято решение о том, что на следующей неделе начать соответствующие работы.

Ранее турецкий сейсмолог Наджи Герюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря, где расположен Стамбул, в котором проживают 17 млн человек.

Напомним, что 6 февраля в следствие разрушительных землетрясений в Турции погибли 50 тыс. человек.