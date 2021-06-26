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В Турции начнется строительство "второго Босфора"

В Турции начнется строительство "второго Босфора" Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 июня примет участие в торжественной церемонии, во время которой заложит камень в основание первого из шести мостов в рамках проекта "второй Босфор", сообщает Report.
В регионе
26 июня 2021 г. 10:19
В Турции начнется строительство второго Босфора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 июня примет участие в торжественной церемонии, во время которой заложит камень в основание первого из шести мостов в рамках проекта "второй Босфор", сообщает Report.

Проект был разработан архитектором Синаном. Длина нового канала составит 45 километров, ширина — не менее 275 метров, глубина — около 21 метра. Пропускная способность будет достигать 185 судов в сутки.

Эрдоган сообщал, что проект обойдется в 13 млрд долларов США, часть будет выделена из государственного бюджета. Власти полагают, что в год "новый Босфор" будет приносить около 8 млрд долларов США благодаря транзитным платежам.

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