В Турции начинаются масштабные проверки отелей и ресторанов

Министерство внутренних дел Турции заявило о масштабных проверках всех предприятий, в частности, отелей и ресторанов, из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.

Министерство внутренних дел Турции заявило о масштабных проверках всех предприятий, в частности, отелей и ресторанов, из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает Turizm Ajansi.

В инспекциях будут участвовать 300 тысяч сотрудников различных ведомств. Проверки начнутся с 20 марта. В этот день планируется заняться местами общественного питания, свадебными залами, парками развлечений.

На следующий день инспекции снова придут в кафе и рестораны, а также на улицы и пляжи, в общественный транспорт, торговые центры и магазины. В понедельник, 22 марта, будут проверять отели и другие средства размещения, междугородние перевозки, и снова кафе и рестораны.

В последующие дни в списках - салоны красоты, парикмахерские, бани, сауны, массажные салоны, рынки, мечети.

Планируется, что инспекции будут проходить ежедневно, вплоть до 26 марта включительно.