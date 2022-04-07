В Турции начался очередной этап операции Eren Kış

В провинции Батман на юго-востоке Турции начался 34-й этап антитеррористической операции Eren Kış.

В провинции Батман на юго-востоке Турции начался 34-й этап антитеррористической операции Eren Kış.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает МВД страны.

В поиске и нейтрализации террористов в районе Гёмюк участвуют 677 бойцов спецназа полиции и жандармерии. В целом 41 группа спецназа прочесывает горные районы провинции.

Цель операции - ликвидация угрозы терроризма в этой части Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.