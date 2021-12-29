В Турции начался новый этап антитеррористической операции Eren

В провинции Ширнак на юго-востоке Турции начался 13-й этап антитеррористической операции Eren Kış.

В провинции Ширнак на юго-востоке Турции начался 13-й этап антитеррористической операции Eren Kış.

Как передает Report, об этом сообщает МВД страны.

В поиске и нейтрализации террористов в провинции участвуют 516 бойцов спецназа жандармерии.

В целом 43 отряда спецназа прочесывает ряд районов приграничной провинции.

Цель операции - ликвидация угрозы терроризма в этой части Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.