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В Турции начался лесной пожар неподалеку от аэропорта Бодрума

В Турции начался лесной пожар неподалеку от аэропорта Бодрума В районе Дулкадироглу города Кахраманмараш Турции произошел лесной пожар.
В регионе
14 июля 2023 г. 19:47
В Турции начался лесной пожар неподалеку от аэропорта Бодрума

В районе Дулкадироглу города Кахраманмараш Турции произошел лесной пожар.

Об этом передает Report со ссылкой на TRT Haber.

Жителей близлежащих домов эвакуировали в связи с возможным распространением огня. К тушению пожара привлечены два вертолета и 50 человек. Пожар распространился на площади около 2 гектаров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Температура воздуха в районе превышает 43°C. На противоположной стороне трассы находится аэропорт Миляс-Бодрум. Он продолжает работу, однако, согласно данным табло, некоторые рейсы задерживаются.

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