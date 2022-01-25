В Турции начали вводить вакцину Turkovac в качестве бустера

Исследования по введению инактивированной вакцины против коронавируса Turkovac в качестве бустерной дозы после вакцинации препаратом компаний Pfizer и BioNTech начались в Турции.

Исследования по введению инактивированной вакцины против коронавируса Turkovac в качестве бустерной дозы после вакцинации препаратом компаний Pfizer и BioNTech начались в Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил координатор исследования Ихсан Атеш, главный врач городской больницы Анкары.

"Вакцина Turkovac будет введена тем, кто получил две дозы прививки от Pfizer и BioNTech не менее 90 дней назад, - приводит во вторник его слова газета Hürriyet. - Это исследование второй фазы B, и оно будет длиться три месяца в пяти центрах в Анкаре, Стамбуле и Измире с участием в общей сложности 1 034 добровольцев".

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа ранее заявил, что "впервые в мире инъекции инактивированной вакциной будут сделаны людям, привитым мРНК-вакциной, в целях наблюдения за изменением уровня антител".

Вакцина Turkovac разработана Университетом Эрджиес совместно с Институтом здравоохранения при Минздраве Турции. Разрешение на ее экстренное применение в стране министерство выдало 22 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, участвовавший в церемонии начала производства вакцины по видеосвязи, заявил, что страна "будет рада с началом серийного производства Turkovac предоставить эту вакцину всему миру".