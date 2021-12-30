В Турции началась вакцинация препаратом TURKOVAC

В Стамбуле началась вакцинация отечественным препаратом TURKOVAC.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT, препарат уже используется для вакцинации жителей мегаполиса.
Накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа привился вакциной TURKOVAC в качестве третьей (бустерной) дозы.
Глава ведомства прошел ревакцинацию в Городской больнице Анкары по окончании онлайн заседания Научного совета по борьбе с распространением коронавируса.
«Я настоятельно рекомендую нашим гражданам сделать прививку TURKOVAC, в том числе пройти ревакцинацию этим препаратом», - заявил министр.
Ранее Минздрав Турции выдал разрешение на экстренное применение вакцины TURKOVAC.