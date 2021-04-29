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В Турции началась крупномасштабная антитеррористическая операция

В Турции началась крупномасштабная антитеррористическая операция До сих пор были задержаны 22 террориста, 75 пособников террористов
В регионе
29 апреля 2021 г. 13:19
В Турции началась крупномасштабная антитеррористическая операция
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Министерство внутренних дел Турции начало крупномасштабную антитеррористическую операцию под названием "Эрен Джуди-Беста" и "Эрен Казан-Огул" в провинциях Ширнак и Хаккари.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, информацию распространило МВД Турции.

Акция проводится одновременно с антитеррористическими операциями Вооруженных сил Турции на севере Ирака под названием Pençe Şimşek и Pençe Yıldırım.

В операциях участвуют 5 280 членов личного состава командования жандармерии МВД, спецназа жандармерии, полиции особого назначения, сил безопасности.

В рамках начавшейся с 11 января этого года внутри Турции антитеррористической операции "Эрен" до сих пор были задержаны 22 террориста, 75 пособников террористов, уничтожены 666 пещер, убежищ, где скрывались террористы, и принадлежащие им схроны оружия и припасов.

Кроме того, перехвачено большое количество оружия, припасов и съестных запасов.

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Версия на английском языке Turkey launches full-scale counter-terrorism ops
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə genişmiqyaslı antiterror əməliyyatı başlayıb

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