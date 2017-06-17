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    В Турции в лицо студентки-азербайджанки брызнуло химическое вещество, она получила ожоги

    В связи с происшествием ведется следствие

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В результате взрыва во время урока химии на стоматологическом факультете Технического университета Карадениз Турции обгорело лицо студентки, гражданки Азербайджана.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило Haber61.

    Согласно информации, едкое вещество из колбы брызнуло в лицо гражданки Азербайджана и она получила серьезные ожоги.

    Сокурсники отвезли ее в больницу.

    В связи с происшествием ведется следствие.

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