 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции на грузовом судне произошел взрыв, 1 человек погиб, еще 1 ранен

    На место происшествия привлечено большое количество спасателей и сотрудников полиции

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В турецком порту Синоп на грузовом судне произошел взрыв.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате взрыва, причиной которого стал сильный шторм, 1 человек погиб, еще 1 ранен. 

    Однако это предварительная информация. Не исключено, что количество погибших и раненых увеличится.

    На место происшествия привлечено большое количество спасателей и сотрудников полиции.

    Официального заявления в связи с взрывом пока не поступало.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi