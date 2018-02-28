В Турции на грузовом судне произошел взрыв, 1 человек погиб, еще 1 ранен

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В турецком порту Синоп на грузовом судне произошел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате взрыва, причиной которого стал сильный шторм, 1 человек погиб, еще 1 ранен.

Однако это предварительная информация. Не исключено, что количество погибших и раненых увеличится.

На место происшествия привлечено большое количество спасателей и сотрудников полиции.

Официального заявления в связи с взрывом пока не поступало.