Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    В Турции на фоне стрельбы в школах произведены кадровые изменения в Минобразования

    В регионе
    • 25 апреля, 2026
    • 03:44
    В Турции на фоне стрельбы в школах произведены кадровые изменения в Минобразования

    Замминистра национального образования Турции Назиф Йылмаз освобожден от занимаемыой должности.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, документ обнародован на портале официальной информации Resmi Gazete.

    Другим постановлением главы государства на место Н. Йылмаза назначен Джихад Демирли.

    Решение принято на фоне вооруженных нападений на школы в турецких провинциях Шанлыурфа и Кахраманмараш.

    Напомним, что 14 апреля в результате вооруженного нападения на школу в Шанлыурфе пострадали 16 человек. Второй инцидент произошел 15 апреля в Кахраманмараше. Из-за стрельбы, устроенной И. А. Мерсинли, пришедшим в школу с оружием, погибли девять человек, в том числе один учитель, 13 человек получили ранения. Впоследствии преступник покончил с собой. Позднее стало известно о гибели ещё одного человека.

    Кадровые назначения Министерство образования Реджеп Тайип Эрдоган
    Türkiyədə məktəblərdə baş verən cinayətlər fonunda Təhsil Nazirliyində kadr dəyişikliyi olub

    Последние новости

    07:25

    Расходы США на операцию против Ирана превысили $61 млрд

    Другие страны
    06:48

    Международный аэропорт Тегерана сегодня возобновит работу

    В регионе
    06:09

    ФРГ заранее перебросят часть подразделений ближе к Ормузскому проливу

    Другие страны
    05:37
    Видео

    США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    05:21

    Великобритания намерена признать КСИР запрещенной организацией

    Другие страны
    04:56

    США продлили приостановку закона о морских перевозках для снижения цен

    Другие страны
    04:18

    Минобороны Ирана: Значительная часть ракетного потенциала еще не использована

    В регионе
    03:44

    В Турции на фоне стрельбы в школах произведены кадровые изменения в Минобразования

    В регионе
    03:05

    Бессент исключил очередное продление снятия санкций с российской нефти

    Другие страны
    Лента новостей