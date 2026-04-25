В Турции на фоне стрельбы в школах произведены кадровые изменения в Минобразования

Замминистра национального образования Турции Назиф Йылмаз освобожден от занимаемыой должности.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, документ обнародован на портале официальной информации Resmi Gazete.

Другим постановлением главы государства на место Н. Йылмаза назначен Джихад Демирли.

Решение принято на фоне вооруженных нападений на школы в турецких провинциях Шанлыурфа и Кахраманмараш.

Напомним, что 14 апреля в результате вооруженного нападения на школу в Шанлыурфе пострадали 16 человек. Второй инцидент произошел 15 апреля в Кахраманмараше. Из-за стрельбы, устроенной И. А. Мерсинли, пришедшим в школу с оружием, погибли девять человек, в том числе один учитель, 13 человек получили ранения. Впоследствии преступник покончил с собой. Позднее стало известно о гибели ещё одного человека.