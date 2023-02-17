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В Турции на 12-й день землетрясения из-под завалов спасли семью из 5 человек

В Турции на 12-й день землетрясения из-под завалов спасли семью из 5 человек В районе Адыяман, где зафиксированы масштабные разрушения, турецкого города Кахраманмараш на 12-й день землетрясений из-под завалов спасена семья из пятерых человек.
В регионе
17 февраля 2023 г. 22:51
В Турции на 12-й день землетрясения из-под завалов спасли семью из 5 человек

В районе Адыяман, где зафиксированы масштабные разрушения, турецкого города Кахраманмараш на 12-й день землетрясений из-под завалов спасена семья из пятерых человек.

Как сообщает Report со ссылкой Haber Global, семья жила на пятом этаже здания по адресу бульвар Ататюрка. Примечательно, что помимо 41-летнего главы семейства, его супруги и троих детей, чудом уцелели 25 голубей, которые держала семья.

Мужчина рассказал, что под завалами этого здания остаются еще 16 его родственников.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Толчки также ощущались в Ливане, Кипре, Ираке, Израиле, Иордании, Иране и Египте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə dağıntılar altında qalan 5 nəfərlik ailə xilas edilib

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