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В Турции мужчина вырастил коноплю на могиле родственников

В Турции мужчина вырастил коноплю на могиле родственников Жители района Дазкыры турецкой провинции Афьонкарахисар обратились в органы полиции с жалобой о культивировании запрещенной конопли на кладбище.
В регионе
16 июля 2021 г. 16:23
В Турции мужчина вырастил коноплю на могиле родственников

Жители района Дазкыры турецкой провинции Афьонкарахисар обратились в органы полиции с жалобой о культивировании запрещенной конопли на кладбище.

Как передает Report, на основании жалобы сотрудники полиции установили, что 29-летний Дж.Г. вырастил коноплю на могиле бабушки и дедушки.

При осмотре могил в целом было обнаружено 26 кустов конопли.

В ходе обыска в квартире задержанного мужчины выявлено еще 62 куста конопли, 54 г высушенной марихуаны, 587 г психотропного вещества метамфетамина и точные весы.

По факту прокуратурой Афьонкарахисара возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGənc oğlan nənə və babasının məzarında çətənə əkib - FOTO

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