В Турции мужчина получил пулю в ногу, так как не смог подсказать дорогу

Житель турецкой Бурсы получил пулю в ногу после того, как не смог подсказать дорогу прохожему.
Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.
"53-летний житель Бурсы Э. О. стоял возле кафе, когда к нему подошел неизвестный и спросил, как дойти до определенного дома. Э. О. ответил, что не знает дорогу. "Что значит, не знаешь дорогу?" - возмутился задававший вопрос человек и выстрелил ему в ногу", - отмечают СМИ.
Раненому мужчине оказали первую помощь в кафе, возле которого произошел инцидент, после чего госпитализировали.
Полиция ведет поиски стрелявшего.