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В Турции мужчина получил пулю в ногу, так как не смог подсказать дорогу

В Турции мужчина получил пулю в ногу, так как не смог подсказать дорогу Житель турецкой Бурсы получил пулю в ногу после того, как не смог подсказать дорогу прохожему.
В регионе
9 января 2025 г. 13:08
В Турции мужчина получил пулю в ногу, так как не смог подсказать дорогу

Житель турецкой Бурсы получил пулю в ногу после того, как не смог подсказать дорогу прохожему.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

"53-летний житель Бурсы Э. О. стоял возле кафе, когда к нему подошел неизвестный и спросил, как дойти до определенного дома. Э. О. ответил, что не знает дорогу. "Что значит, не знаешь дорогу?" - возмутился задававший вопрос человек и выстрелил ему в ногу", - отмечают СМИ.

Раненому мужчине оказали первую помощь в кафе, возле которого произошел инцидент, после чего госпитализировали.

Полиция ведет поиски стрелявшего.

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