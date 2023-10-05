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Международная встреча по разрешению конфликта в Украине может пройти в Турции

Международная встреча по разрешению конфликта в Украине может пройти в Турции Анкара планирует до конца октября организовать международную встречу по урегулированию конфликта в Украине.
В регионе
5 октября 2023 г. 02:26
Международная встреча по разрешению конфликта в Украине может пройти в Турции

Анкара планирует до конца октября организовать международную встречу по урегулированию конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, на консультации в Стамбул прибудут советники по национальной безопасности различных стран, включая Джейка Салливана - помощника президента США по национальной безопасности. Российская сторона не была приглашена на встречу, направит ли своего представителя Китай, пока неизвестно, указали собеседники издания.

В центре повестки будет мирный план президента Украины Владимира Зеленского и намерения Киева организовать в 2023 году глобальную встречу для обсуждения этой инициативы.

Переговоры в Стамбуле станут третьей подобной встречей после консультаций в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе.

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