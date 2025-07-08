В Турции может быть снята неприкосновенность с лидера оппозиционной партии

В парламент Турции поступили документы с предложением снять депутатскую неприкосновенность с нескольких политиков, в том числе с председателя крупнейшей оппозиционной партии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.
Речь идет о главе Республиканской народной партии (CHP) Озгюре Озеле, заместителе председателя парламентской фракции партии İYİ Турхане Чомезе, а также депутате от CHP от Стамбула Туране Ташкыне.
Документы в настоящее время находятся на рассмотрении в Великом национальном собрании Турции.