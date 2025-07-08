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В Турции может быть снята неприкосновенность с лидера оппозиционной партии

В Турции может быть снята неприкосновенность с лидера оппозиционной партии 16:20
В регионе
8 июля 2025 г. 16:59
В Турции может быть снята неприкосновенность с лидера оппозиционной партии

В парламент Турции поступили документы с предложением снять депутатскую неприкосновенность с нескольких политиков, в том числе с председателя крупнейшей оппозиционной партии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

Речь идет о главе Республиканской народной партии (CHP) Озгюре Озеле, заместителе председателя парламентской фракции партии İYİ Турхане Чомезе, а также депутате от CHP от Стамбула Туране Ташкыне.

Документы в настоящее время находятся на рассмотрении в Великом национальном собрании Турции.

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