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В Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

В Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса Новые ограничительные меры могут ввести вТурциив связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны.
В регионе
29 июля 2020 г. 19:39
В Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничительные меры могут ввести в Турции в связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

"Пик пандемии в Стамбуле и Измире прошел, но волна еще продолжается. В центральной Турции и в восточных провинциях пик еще не достигнут, число случаев коронавируса постепенно увеличивается. Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры", - сказал Коджа журналистам.

Он добавил, что во время праздника Курбан байрамы, который в Турции будут отмечать с 31 июля по 3 августа, на повестке дня новых ограничений нет. Министр призвал граждан повсеместно использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 963, умерли 15 больных. Общее число заразившихся достигло 228 тысяч, умерших – 5 645. 

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