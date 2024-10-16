В Турции могут сократить число отелей с системой "все включено"

Турецкие бизнесмены предполагают, что гостиниц, работающих по системе "все включено", в стране в будущем может стать меньше.

Турецкие бизнесмены предполагают, что гостиниц, работающих по системе "все включено", в стране в будущем может стать меньше.

Как передает Report , об этом газете Türkiye сказал один из членов Ассоциации молодых предпринимателей Анкары Мустафа Коркутата.

По его мнению, система "все включено" превратилась в "потребительский терроризм".

"Ежегодно 50 млрд лир (около $1,4 млрд) выбрасывается впустую. Количество объектов размещения туристов, на которых применяется система "все включено", будет сокращаться", - считает Коркутата. Он отмечает, что all inclusive приводит к порче очень больших объемов продуктов, которые не удается в полной мере реализовать в гостиницах. С каждой тарелки в среднем выбрасывается 200-400 г еды.

Бизнесмен считает, что в дальнейшем отели постараются переходить на новую схему предоставления питания отдыхающим. В этом плане гостиницы и рестораны могут выстроить новую схему сотрудничества.

"Туристов будут вывозить из отеля по вечерам, возить по центру городов, а затем отвозить их на ужин в рестораны, с которыми есть договоренности. Благодаря этому методу бизнес сможет лучше зарабатывать, а также эффективнее конкурировать, например, с соседней Грецией с точки зрения цен", - сказал он.