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В Турции мать и 2-летнего ребенка извлекли из-под завалов спустя 28 часов - ФОТО

​В Турции мать и ребенка извлекли из-под завалов спустя 28 часа

Продолжаются работы по извлечению оставшихся под завалами людей после землетрясения в Турции.


Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство "Анадолу".

Отмечается, что спустя 24 часа спасатели извлекли наружу 2,5-летнюю Юсру Йылдыз, оставшуюся под завалами после разрушения в результате землетрясения здания в квартале Мустафа Паша города Элазыг. По информации, спустя 4 часа после этого была спасена и мать ребенка Айше Йылдыз. Мать и дочь были госпитализированы.

Отметим, что 24 января в турецких городах Элазыг и Малатья произошло землетрясение мощностью 6,8 балла. В результате погиб 31 человек, 1466 были ранены.

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