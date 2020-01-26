В Турции мать и 2-летнего ребенка извлекли из-под завалов спустя 28 часов - ФОТО

Продолжаются работы по извлечению оставшихся под завалами людей после землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство "Анадолу".

Отмечается, что спустя 24 часа спасатели извлекли наружу 2,5-летнюю Юсру Йылдыз, оставшуюся под завалами после разрушения в результате землетрясения здания в квартале Мустафа Паша города Элазыг. По информации, спустя 4 часа после этого была спасена и мать ребенка Айше Йылдыз. Мать и дочь были госпитализированы.

Отметим, что 24 января в турецких городах Элазыг и Малатья произошло землетрясение мощностью 6,8 балла. В результате погиб 31 человек, 1466 были ранены.