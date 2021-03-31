В Турции ликвидированы особо опасные террористы

Силы безопасности Турции нейтрализовали шестерых боевиков террористической организации РКК в провинции Мардин на юго-востоке страны

Силы безопасности Турции нейтрализовали шестерых боевиков террористической организации РКК в провинции Мардин на юго-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на " Анадолу" , двое из них (Хасан Махмуди и Тейюп Кам) числились в списке особо опасных террористов МВД Турции.

Хасан Махмуди, известный под кодовым позывным Хеврам Хавраман Авьер, координировал деятельность группировки в провинции.

Он был включен в т.н. “красную” категорию разыскиваемых террористов Министерства внутренних дел. За его поимку было назначено вознаграждение в размере около 10 миллионов турецких лир.

Другой особо опасный террорист по имени Тейюп Кам (кодовый позывной Ребер Козер), был т.н. “ответственным” РКК в уезде Багок Мардина.

Согласно информации, он числился в “оранжевой” категории розыска с наградой в 1 миллион лир за помощь в его задержании.

Отметим, что список разыскиваемых террористов в Турции разделен на пять категорий с цветовой кодировкой: красный (самые разыскиваемые), синий, зеленый, оранжевый и серый.