В Турции ликвидированы два особо опасных террориста РКК

Силы безопасности Турции ликвидировали двух особо опасных террористов РКК.
Как сообщает Report, об этом написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети "Х" .
Спецоперация по нейтрализации террористов была проведена в районе Герджуш юго-восточной провинции Батман.
В частности ликвидированы Султан Даг, действовавший под кодовым именем "Беритан Амара", и Зейнеп Нибат, известная под кодовым именем "Зейнеп Джуди".
По информации, ликвидированные боевики участвовали в 9 терактах на территории Турции, в результате которых в целом погибли 6, ранения получили 19 представителей сил безопасности.