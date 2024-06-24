В Турции ликвидированы два особо опасных террориста РКК

Силы безопасности Турции ликвидировали двух особо опасных террористов РКК.

Силы безопасности Турции ликвидировали двух особо опасных террористов РКК.

Как сообщает Report, об этом написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети "Х" .

Спецоперация по нейтрализации террористов была проведена в районе Герджуш юго-восточной провинции Батман.

В частности ликвидированы Султан Даг, действовавший под кодовым именем "Беритан Амара", и Зейнеп Нибат, известная под кодовым именем "Зейнеп Джуди".

По информации, ликвидированные боевики участвовали в 9 терактах на территории Турции, в результате которых в целом погибли 6, ранения получили 19 представителей сил безопасности.