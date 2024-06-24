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В Турции ликвидированы два особо опасных террориста РКК

В Турции ликвидированы два особо опасных террориста РКК Силы безопасности Турции ликвидировали двух особо опасных террористов РКК.
В регионе
24 июня 2024 г. 09:26
В Турции ликвидированы два особо опасных террориста РКК

Силы безопасности Турции ликвидировали двух особо опасных террористов РКК.

Как сообщает Report, об этом написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети "Х" .

Спецоперация по нейтрализации террористов была проведена в районе Герджуш юго-восточной провинции Батман.

В частности ликвидированы Султан Даг, действовавший под кодовым именем "Беритан Амара", и Зейнеп Нибат, известная под кодовым именем "Зейнеп Джуди".

По информации, ликвидированные боевики участвовали в 9 терактах на территории Турции, в результате которых в целом погибли 6, ранения получили 19 представителей сил безопасности.

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Версия на английском языке Türkiye neutralizes two highly wanted PKK terrorists in Batman province
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə əməliyyat keçirilib, qırmızı kateqoriyada olan terrorçu öldürülüb

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