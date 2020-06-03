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В Турции ликвидирован особо опасный террорист

​В Турции ликвидирован особо опасный террорист

Силы безопасности ликвидировали члена террористической организации TKP/ML Хасана Аташа.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает МВД республики.

Согласно информации, спецоперация была проведена в районе Оваджык восточной турецкой провинции Тунджели.

Так, известный под кодовым позывным "Шерзан" Хасан Аташ, был включен в так называемый "оранжевый список" разыскиваемых террористов МВД Турции.

За его поимку власти назначили вознаграждение в размере около 1 млн. турецких лир.

При уничтоженном террористе обнаружены автомат Калашникова и две ручные гранаты.

В регионе продолжаются антитеррористические операции.

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