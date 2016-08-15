Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Турции ликвидировали министерство связи и коммуникаций.

Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом сообщил журналистам вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

По словам Куртулмуша, полномочия структуры переданы Управлению информационных и высоких технологий.

Среди прочего в полномочия министерства входило регулирование различных веб-сайтов.

Министерство связи и коммуникаций приняло решение в отношении 94% из более 112 тыс. сайтов, доступ к которым был ограничен. Доступ лишь к 2,6% из данных сайтов был ограничен решением суда.