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    В Турции ликвидировали министерство связи и коммуникаций

    Полномочия структуры переданы Управлению информационных и высоких технологий

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Турции ликвидировали министерство связи и коммуникаций.

    Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом сообщил журналистам вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

    По словам Куртулмуша, полномочия структуры переданы Управлению информационных и высоких технологий. 

    Среди прочего в полномочия министерства входило регулирование различных веб-сайтов.  

    Министерство связи и коммуникаций приняло решение в отношении 94% из более 112 тыс. сайтов, доступ к которым был ограничен. Доступ лишь к 2,6% из данных сайтов был ограничен решением суда.

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