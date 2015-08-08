В Турции курдские боевики убили еще одного полицейского

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Турецкий полицейский погиб в городе Джизре провинции Ширнак на юго-востоке страны после того, как в ходе уличных беспорядков полицейская бронемашина была обстреляна из гранатомета курдскими боевиками.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, полицейские на бронетехнике прибыли для разгона участников уличных беспорядков, организованных боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Одну из бронемашин боевики обстреляли из гранатомета, находившийся в ней полицейский погиб. Три человека, в том числе сотрудник полиции, получили ранения и доставлены в больницу. Проводится операция по розыску и нейтрализации боевиков.