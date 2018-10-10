В Турции количество погибших в затонувшей лодке мигрантов достигло 9 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Турции затонула перевозившая мигрантов лодка, число погибших достигло 9 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на DHA, в результате происшествия 25 человек пропали без вести.
Поисково-спасательная операция продолжается.
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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Турции затонула лодка с мигрантами.
Как сообщает Report со ссылкой на DHA, происшествие зарегистрировано на территории близ побережья района Карабуран провинции Измир.
В результате трагедии погибли 4 человека, 30 человек пропали без вести.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости