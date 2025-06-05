В Турции в результате пожара в здании погибли три человека

В городе Диярбакыр в Турции горит 13-этажное здание.

В результате пожара в 13-этажном здании в Диярбакыре погибли три человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявили в губернаторстве города.

Уточняется, что двое из погибших - дети.

20:57

В турецком городе Диярбакыре горит 13-этажное здание.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, здание находится в районе Каяпымар.

Из горящего здания эвакуированы 38 человек, один из них - младенец. Процесс эвакуации продолжается.

Также 23 человека, отравившихся дымом, госпитализированы.

Причина происшествия выясняется.