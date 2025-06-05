В Турции в результате пожара в здании погибли три человека

В результате пожара в 13-этажном здании в Диярбакыре погибли три человека.
Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявили в губернаторстве города.
Уточняется, что двое из погибших - дети.
20:57
В турецком городе Диярбакыре горит 13-этажное здание.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, здание находится в районе Каяпымар.
Из горящего здания эвакуированы 38 человек, один из них - младенец. Процесс эвакуации продолжается.
Также 23 человека, отравившихся дымом, госпитализированы.
Причина происшествия выясняется.