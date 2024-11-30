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В Турции из-за пожара на мебельной фабрике погибли три человека

В Турции из-за пожара на мебельной фабрике погибли три человека Три человека погибли в результате пожара на мебельной фабрике в турецкой провинции Кайсери в центральной части страны.
В регионе
30 ноября 2024 г. 19:39
В Турции из-за пожара на мебельной фабрике погибли три человека

Три человека погибли в результате пожара на мебельной фабрике в турецкой провинции Кайсери в центральной части страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство IHA.

Фабрика расположена вдали от жилых массивов на территории объединенной промышленной зоны. Причины возгорания пока не установлены.

Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия и приступили к тушению огня, которое продолжается в эти минуты. Из близлежащих строений были эвакуированы все находившиеся там лица. Здание фабрики, построенное с применением легких металлических конструкций, почти полностью разрушилось из-за пожара.

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