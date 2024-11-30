В Турции из-за пожара на мебельной фабрике погибли три человека

Три человека погибли в результате пожара на мебельной фабрике в турецкой провинции Кайсери в центральной части страны.
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Фабрика расположена вдали от жилых массивов на территории объединенной промышленной зоны. Причины возгорания пока не установлены.
Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия и приступили к тушению огня, которое продолжается в эти минуты. Из близлежащих строений были эвакуированы все находившиеся там лица. Здание фабрики, построенное с применением легких металлических конструкций, почти полностью разрушилось из-за пожара.