В Турции из-за пожара на мебельной фабрике погибли три человека

Три человека погибли в результате пожара на мебельной фабрике в турецкой провинции Кайсери в центральной части страны.

Три человека погибли в результате пожара на мебельной фабрике в турецкой провинции Кайсери в центральной части страны.

Как передает Report , об этом сообщило агентство IHA.

Фабрика расположена вдали от жилых массивов на территории объединенной промышленной зоны. Причины возгорания пока не установлены.

Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия и приступили к тушению огня, которое продолжается в эти минуты. Из близлежащих строений были эвакуированы все находившиеся там лица. Здание фабрики, построенное с применением легких металлических конструкций, почти полностью разрушилось из-за пожара.