В Турции из-за непогоды возникли перебои в воздушном сообщении

Ливни и сильный ветер привели к перебоям в воздушном сообщении в крупных городах Турции - Стамбуле, Анкаре, Анталье.

Ливни и сильный ветер привели к перебоям в воздушном сообщении в крупных городах Турции - Стамбуле, Анкаре, Анталье.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Часть рейсов, направлявшихся в международный аэропорт Стамбула, а также в аэропорт имени Сабихи Гёкчен, не смогли совершить посадку в пунктах назначения и были направлены в другие города, в том числе в Измир.

Департамент по делам ЧС Турции объявил на субботу в 44 из 81 провинции страны желтый и оранжевый коды метеорологической опасности.