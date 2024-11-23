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В Турции из-за непогоды возникли перебои в воздушном сообщении

В Турции из-за непогоды возникли перебои в воздушном сообщении Ливни и сильный ветер привели к перебоям в воздушном сообщении в крупных городах Турции - Стамбуле, Анкаре, Анталье.
В регионе
23 ноября 2024 г. 13:42
В Турции из-за непогоды возникли перебои в воздушном сообщении

Ливни и сильный ветер привели к перебоям в воздушном сообщении в крупных городах Турции - Стамбуле, Анкаре, Анталье.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Часть рейсов, направлявшихся в международный аэропорт Стамбула, а также в аэропорт имени Сабихи Гёкчен, не смогли совершить посадку в пунктах назначения и были направлены в другие города, в том числе в Измир.

Департамент по делам ЧС Турции объявил на субботу в 44 из 81 провинции страны желтый и оранжевый коды метеорологической опасности.

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