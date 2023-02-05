В 26 городах Турции приостанавливаются занятия из-за непогоды

В Турции из-за непогоды в 26 городах приостановлены занятия в учебных заведениях.

В Турции из-за непогоды в 26 городах приостанавливаются занятия в учебных заведениях.

Как передает Report , об этом сообщило агентство "Анадолу".

Согласно информации, 6 февраля в начальных и средних школах в Стамбуле, Анкаре, Битлисе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Муше, Бингёле, Газиантепе, Сивасе, Малатье, Тунджели, Кахраманмараше, Хаккари, Элязыге, Байбурте, Эрзуруме, Карамане, Испарте, Гиресуне, Нигде, Невшехире, Кютахье, Кайсери, а также в некоторых районах Батмана, Аданы и Муглы будет нерабочим днем.

Соответствующие решения приняли главы муниципалитетов указанных городов и районов.