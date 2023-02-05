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В 26 городах Турции приостанавливаются занятия из-за непогоды

В 26 городах Турции приостанавливаются занятия из-за непогоды В Турции из-за непогоды в 26 городах приостановлены занятия в учебных заведениях.
В регионе
5 февраля 2023 г. 22:56
В 26 городах Турции приостанавливаются занятия из-за непогоды

В Турции из-за непогоды в 26 городах приостанавливаются занятия в учебных заведениях.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Анадолу".

Согласно информации, 6 февраля в начальных и средних школах в Стамбуле, Анкаре, Битлисе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Муше, Бингёле, Газиантепе, Сивасе, Малатье, Тунджели, Кахраманмараше, Хаккари, Элязыге, Байбурте, Эрзуруме, Карамане, Испарте, Гиресуне, Нигде, Невшехире, Кютахье, Кайсери, а также в некоторых районах Батмана, Аданы и Муглы будет нерабочим днем.

Соответствующие решения приняли главы муниципалитетов указанных городов и районов.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə qar səbəbindən dərslərə fasilə verildiyi şəhərlərin sayı 26-ya çatıb

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