В 26 городах Турции приостанавливаются занятия из-за непогоды

В Турции из-за непогоды в 26 городах приостанавливаются занятия в учебных заведениях.
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Согласно информации, 6 февраля в начальных и средних школах в Стамбуле, Анкаре, Битлисе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Муше, Бингёле, Газиантепе, Сивасе, Малатье, Тунджели, Кахраманмараше, Хаккари, Элязыге, Байбурте, Эрзуруме, Карамане, Испарте, Гиресуне, Нигде, Невшехире, Кютахье, Кайсери, а также в некоторых районах Батмана, Аданы и Муглы будет нерабочим днем.
Соответствующие решения приняли главы муниципалитетов указанных городов и районов.