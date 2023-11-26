В Турции из-за непогоды погибли два человека, еще 10 ранены

Два человека погибли за выходные в Турции из-за обрушившихся на страну ураганов и ливней.

Два человека погибли за выходные в Турции из-за обрушившихся на страну ураганов и ливней.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT.

"В Синопе в результате обрушения конструкций из-за ветра под обломками погиб гражданин. В провинции Конья группа граждан спряталась от сильного ливня в сарае, произошло обрушение, в результате погиб человек", - сказано в сообщении.

Еще 10 человек пострадали в результате стихии.

В ликвидации последствий стихии задействованы 918 сотрудников.

Отмечается, что на "горячую" линию с обращениями в связи с непогодой обратились почти 1 500 раз, больше всего сообщений поступало из Измира.