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В Турции из-за лесных пожаров задержаны шесть человек, еще трое объявлены в розыск

В Турции из-за лесных пожаров задержаны шесть человек, еще трое объявлены в розыск В Турции в рамках расследования дел о пожарах, в том числе в Измире, задержаны шесть человек, еще трое объявлены в розыск.
В регионе
17 августа 2024 г. 06:22
В Турции из-за лесных пожаров задержаны шесть человек, еще трое объявлены в розыск

В Турции в рамках расследования дел о пожарах, в том числе в Измире, задержаны шесть человек, еще трое объявлены в розыск.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала TRT Haber заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.

По его словам, власти рассматривают различные версии возникновения пожаров.

"На данный момент нет никаких признаков саботажа. Расследования продолжаются", - сказал И.Юмаклы.

Глава Минюста республики Йылмаз Тундж в свою очередь сообщил о проведении расследования обстоятельств возникновения природных пожаров, охвативших значительную часть северо-западных и западных районов страны.

"По фактам лесных пожаров, которые вспыхнули в разных регионах нашей страны, прокуратуры начали расследования. Следствие проводится всесторонне", - написал министр в соцсети Х.

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