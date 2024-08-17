В Турции из-за лесных пожаров задержаны шесть человек, еще трое объявлены в розыск

В Турции в рамках расследования дел о пожарах, в том числе в Измире, задержаны шесть человек, еще трое объявлены в розыск.

В Турции в рамках расследования дел о пожарах, в том числе в Измире, задержаны шесть человек, еще трое объявлены в розыск.

Как передает Report , об этом в эфире телеканала TRT Haber заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.

По его словам, власти рассматривают различные версии возникновения пожаров.

"На данный момент нет никаких признаков саботажа. Расследования продолжаются", - сказал И.Юмаклы.

Глава Минюста республики Йылмаз Тундж в свою очередь сообщил о проведении расследования обстоятельств возникновения природных пожаров, охвативших значительную часть северо-западных и западных районов страны.

"По фактам лесных пожаров, которые вспыхнули в разных регионах нашей страны, прокуратуры начали расследования. Следствие проводится всесторонне", - написал министр в соцсети Х.