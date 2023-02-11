В Турции из-под завалов извлекли 83-летнюю женщину и двухлетнего ребенка

В Турции спустя 124 часа в городе Батталгази провинции Малатья спасли 83-летнюю женщину.

В турецком городе Батталгази провинции Малатья из-под завалов извлекли 83-летнюю женщину спустя 124 часа после разрушительного землетрясения.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Также сообщается, что двухлетний ребенок в районе Антакья турецкой провинции Хатай был извлечен из-под завалов спустя 122 часа после землетрясения.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.

По последним данным, число погибших в Турции превысило 20 тыс.