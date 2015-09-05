В Турции из партии исключен заместитель премьер-министра

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра временного правительства Турции Тогрул Тюркеш исключен из членства в Партии Националистического движения (ПНД), так как является заместителем председателя.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, соответствующее решение по вопросу принял сегодня контрольно-ревизионный комитет ПНД.

Отметим, что Тогрул Тюркеш является сыном основателя ПНД Альпарслана Тюркеша. Причиной исключения из рядов партии является принятие им предложения премьер-министра Ахмеда Давудоглу относительно создания временного правительства. Ранее ПНД заявляла о том, что не будет участвовать в правительстве, представленном Демократической партией народов.