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    В Турции из партии исключен заместитель премьер-министра

    Соответствующее решение по вопросу принял сегодня контрольно-ревизионный комитет партии

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра временного правительства Турции Тогрул Тюркеш исключен из членства в Партии Националистического движения (ПНД), так как является заместителем председателя. 

    Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

    Согласно информации, соответствующее решение по вопросу принял сегодня контрольно-ревизионный комитет ПНД. 

    Отметим, что Тогрул Тюркеш является сыном основателя ПНД Альпарслана Тюркеша. Причиной исключения из рядов партии является принятие им предложения премьер-министра Ахмеда Давудоглу относительно создания временного правительства. Ранее ПНД заявляла о том, что не будет участвовать в правительстве, представленном Демократической партией народов.  

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