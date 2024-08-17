В Турции из четырех провинций, охваченных пожарами, эвакуировано около 4 тыс. жителей

Турецкие власти за неделю эвакуировали около 4 тыс. жителей из четырех районов Турции, охваченных лесными пожарами.

Турецкие власти за неделю эвакуировали около 4 тыс. жителей из четырех провинций Турции, охваченных лесными пожарами.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Управления чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) в соцсети “X”.

По данным ведомства, за последнюю неделю по всей стране произошел 131 сельскохозяйственный и лесной пожар.

“Со стороны AFAD были предприняты безотлагательные меры по воздуху и на суше в рамках Плана реагирования на стихийные бедствия. В районах, где пожар находится под контролем, группа по ликвидации последствий стихийных бедствий оперативно проводит работы по оценке ущерба и сопутствующие мероприятия”, - говорится в публикации.

По информации Управления, для предотвращения возможных человеческих жертв граждане, проживающие в населенных пунктах, расположенных вблизи пожаров, силами AFAD, полиции и жандармерии, были эвакуированы в безопасные районы.



"В этой связи в Измире эвакуировано 1430 человек, Манисе – 1475 человек, Болу - 516 человек и Айдыне - 550 человек", - отмечает AFAD.