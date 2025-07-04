В Турции и Греции бушуют лесные пожары, есть погибшие

Лесной пожар в стамбульском пригороде Силиври тушат почти 700 человек и семь самолетов, эвакуированы жители 50 домов.

Лесной пожар в стамбульском пригороде Силиври тушат почти 700 человек и семь самолетов, эвакуированы жители 50 домов.

Как передает Report , об этом сообщает местный телеканал NTV.

В публикации отмечается, что в тушении пожара участвуют семь самолетов, три вертолета, 56 пожарных машин и 691 человек.

По данным СМИ, в турецкой провинции Измир из-за лесных пожаров эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов, в регионе были закрыты аэропорты и одна из основных магистралей в направлении курортного района Чешме.

В результате инцидента погиб один работник лесного хозяйства и один гражданский.

Также в Греции горят леса минимум в трех районах юго-восточного побережья острова Крит, местных жителей эвакуируют.

До этого министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявил, что шесть из девяти крупных природных пожаров, с которыми борются в республике, взяли под контроль.

30 июня стало известно, что в Турции из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали более 50 тысяч жителей.

До этого международный аэропорт имени Мендереса в турецком Измире прекратил прием и отправку рейсов в связи с лесным пожаром. Он возник в районах Сеферихисар и Мендерес на фоне сильной жары, температура достигала почти 40°C. Порывы ветра, местами до 70 километров в час, усугубляли ситуацию и способствовали распространению огня.

Ранее в Греции 5 тысяч человек эвакуировали с острова Крит из-за лесного пожара.