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В Турции госпитализирован экс-госдеятель, литературовед и журналист азербайджанского происхождения

В Турции госпитализирован экс-госдеятель, литературовед и журналист азербайджанского происхождения Госпитализирован бывший государственный деятель азербайджанского происхождения, литературовед, поэт и писатель, известный журналист Турции Явуз Бюлент Бакилер.
В регионе
19 августа 2022 г. 03:11
В Турции госпитализирован экс-госдеятель, литературовед и журналист азербайджанского происхождения

Госпитализирован бывший государственный деятель азербайджанского происхождения, литературовед, поэт и писатель, известный журналист Турции Явуз Бюлент Бакилер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местную прессу.

Согласно информации, 86-летний литературовед находится на лечении в больнице "Мемориал Окмейда".

Явуз Бюлент Бакилер родился 23 апреля 1936 года в Сивасе. Его прадед переехал из Карабаха в Сивас.

Среднее образование получил в Сивасе, Газиантепе и Малатье. После окончания юридического факультета Университета Анкары в 1960 году, некоторое время работал в газете "Йени Стамбул", а затем на радио TRT в Анкаре.

В 1975–1976 годах работал юрисконсультом в Консультативной службе по земельным и сельскохозяйственным реформам при премьер-министре, в 1976–1979 годах на телевидении Анкары. В 1979–1980 годах назначен заместителем советника в министерстве культуры и туризма.

После государственного переворота он был назначен консультантом и продолжал работать в данном ведомстве до 1992 года. Ушел в отставку в 1994 году, проработав два года советником премьер-министра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Azərbaycan əsilli keçmiş dövlət xadimi, ədibi və jurnalisti xəstəxanaya yerləşdirilib

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