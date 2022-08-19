В Турции госпитализирован экс-госдеятель, литературовед и журналист азербайджанского происхождения

Госпитализирован бывший государственный деятель азербайджанского происхождения, литературовед, поэт и писатель, известный журналист Турции Явуз Бюлент Бакилер.

Госпитализирован бывший государственный деятель азербайджанского происхождения, литературовед, поэт и писатель, известный журналист Турции Явуз Бюлент Бакилер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местную прессу.

Согласно информации, 86-летний литературовед находится на лечении в больнице "Мемориал Окмейда".

Явуз Бюлент Бакилер родился 23 апреля 1936 года в Сивасе. Его прадед переехал из Карабаха в Сивас.

Среднее образование получил в Сивасе, Газиантепе и Малатье. После окончания юридического факультета Университета Анкары в 1960 году, некоторое время работал в газете "Йени Стамбул", а затем на радио TRT в Анкаре.

В 1975–1976 годах работал юрисконсультом в Консультативной службе по земельным и сельскохозяйственным реформам при премьер-министре, в 1976–1979 годах на телевидении Анкары. В 1979–1980 годах назначен заместителем советника в министерстве культуры и туризма.

После государственного переворота он был назначен консультантом и продолжал работать в данном ведомстве до 1992 года. Ушел в отставку в 1994 году, проработав два года советником премьер-министра.