Наверх

В Турции еще 55 человек скончались от коронавируса

​В Турции еще 55 человек скончались от коронавируса

Фахреттин Коджа

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,1 тысячи, скончались 55 пациентов, общее число заразившихся превысило 139 тысяч.

Как передает Report, об этом министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил в своем Twitter.

Число новых случаев коронавируса в стране достигло минимального уровня с 26 марта.

"Сегодня выявлены 1 114 новых случая, всего заразившихся – 139 774. Мы потеряли сегодня 55 пациентов, всего умерших - 3 841. Вылечились сегодня 3 089 пациентов, всего – 95 780", - написал Коджа.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!