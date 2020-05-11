​В Турции еще 55 человек скончались от коронавируса

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,1 тысячи, скончались 55 пациентов, общее число заразившихся превысило 139 тысяч.
Как передает Report, об этом министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил в своем Twitter.
Число новых случаев коронавируса в стране достигло минимального уровня с 26 марта.
"Сегодня выявлены 1 114 новых случая, всего заразившихся – 139 774. Мы потеряли сегодня 55 пациентов, всего умерших - 3 841. Вылечились сегодня 3 089 пациентов, всего – 95 780", - написал Коджа.