​В Турции двум журналистам грозит срок до 4,5 лет за карикатуры из Charlie Hebdo

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Турецкая прокуратура добивается тюремного заключения для двух журналистов, которые перепечатали обложки французского сатирического журнала Charlie Hebdo с изображением пророка Мухаммеда (с.а.а.с).

Как передает Report, об этом заявила газета Cumhuriyet, где были опубликованы изображения.

Журналистам грозит тюремное заключение сроком до 4,5 лет за "оскорбление религиозных ценностей" при перепечатке карикатуры на исламского пророка после нападения на редакцию Charlie Hebdo и гибели 12 человек в Париже в январе этого года.

Отметим, что Cumhuriyet стала одним из пяти международных изданий, напечатавших карикатуры Charlie Hebdo в знак своей солидарности.