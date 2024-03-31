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В Турции два человека погибли из-за инцидентов на выборах

В Турции два человека погибли из-за инцидентов на выборах Два человека погибли в результате инцидентов, связанных с голосованием на муниципальных выборах в Турции.
В регионе
31 марта 2024 г. 13:51
В Турции два человека погибли из-за инцидентов на выборах

Два человека погибли в результате инцидентов, связанных с голосованием на муниципальных выборах в Турции.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в юго-восточной провинции Диярбакыр в сельской местности две группы граждан устроили перепалку на тему выборов местного главы управы. Спор быстро перерос в вооруженный конфликт. Граждане начали нападать друг на друга с использованием палок, камней и огнестрельного оружия. Один человек погиб, 11 пострадали.

В районе продолжают дежурить жандармы, пострадавшие направлены в больницы.

В западной провинции Бурса в результате конфликта погиб один местный житель и пострадали два человека, в том числе трехлетний ребенок. Причиной конфликта стало то, что 32-летний местный житель Юсуф Йигит поддержал на выборах кандидата на пост сельского старосты от другого местного клана, хотя двое его родственников тоже баллотировались на этот пост. При встрече Йигита с его двумя двоюродными братьями завязался ожесточенный спор, в результате один из родственников схватил ружье и выстрелил дробью. Йигит погиб на месте, два человека получили ранения.

Отметим, что голосование на выборах в местные органы власти в Турции началось с юго-востока республики, где избирательные участки открылись на час раньше, в 07:00 по местному времени (08:00 по бакинскому времени). На основной части территории страны выборы начались в 08:00 и завершатся в 17:00 (18:00 по бакинскому времени). Граждане выбирают мэров городов, членов муниципалитетов и других органов местной власти. В выборах, по данным Центризбиркома, примут участие 61,4 млн избирателей. При этом впервые голоса смогут отдать 1,03 млн молодых людей.

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