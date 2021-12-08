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В Турции депутаты подрались в парламенте

В Турции депутаты подрались в парламенте Депутаты парламента Турции подрались во время обсуждения бюджета Министерства внутренних дел на 2022-й год.
В регионе
8 декабря 2021 г. 14:29
В Турции депутаты подрались в парламенте

Депутаты парламента Турции подрались во время обсуждения бюджета Министерства внутренних дел на 2022-й год.

Как передает Report, информацию распространил турецкий телеканал NTV.

Во время выступления депутата от оппозиционной Республиканской народной партии Эркана Айдына министр внутренних дел Сулейман Сойлу назвал его "фальсификатором".

В ответ Э.Айдын заявил, что это слово применительно к самому министру.

На этот раз возмутились члены парламента от правящей Партии справедливости и развития. Они подошли к трибуне и попытались прервать выступление Э.Айдына. В результате, словесная перепалка перешла в рукопашную драку.

Спикер был вынужден объявить паузу в заседании законодательного органа.

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Версия на английском языке Fight breaks out in Turkish parliament
Версия на азербайджанском языке Türkiyə parlamentində dava olub

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