О нас

В Турции декабрь 2023 года оказался самым теплым за последние 53 года

В Турции декабрь 2023 года оказался самым теплым за последние 53 года Декабрь прошлого года признан самым жарким в Турции за последние 53 года.
В регионе
13 января 2024 г. 13:29
В Турции декабрь 2023 года оказался самым теплым за последние 53 года

Декабрь прошлого года признан самым жарким в Турции за последние 53 года.

Об этом сообщает Report, со ссылкой на TRT Haber.

Самая низкая температура в декабре была зафиксирована в районе Озалп в провинции Ван - 21,3 градуса ниже нуля, а самая высокая температура в Синопе - 27,4 градуса.

Согласно данным Главного метеорологического управления Турции, в прошлом месяце средние температуры в провинции Батман были в пределах сезонной нормы, в то время как в других провинциях страны они были выше нормы.

Средняя температура в Турции в декабре в период с 1991 по 2020 год составляла 4,8 градуса. В декабре 2023 года она превысила норму на 3,5 градуса, достигнув 8,3 градуса.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Турецкая разведка устранила вербовщика террористов из Европы для РКК
Турецкая разведка устранила вербовщика террористов из Европы для РКК
13 января 2024 г. 11:35
Ереван согласовывает с Анкарой проект строительства дамбы на реке Араз
Ереван согласовывает с Анкарой проект строительства дамбы на реке Араз
13 января 2024 г. 10:09
В Грузии закрыли дорогу для грузовых автомобилей до границы с Турцией
В Грузии закрыли дорогу для грузовых автомобилей до границы с Турцией
13 января 2024 г. 09:52
Эрдоган проведет заседание Совбеза Турции на фоне гибели военных в Ираке
Эрдоган проведет заседание Совбеза Турции на фоне гибели военных в Ираке
13 января 2024 г. 09:25
Хакан Фидан: Мы до последнего будем бороться против РКК
Хакан Фидан: Мы до последнего будем бороться против РКК
13 января 2024 г. 04:33
В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за 30-градусного мороза
В Москве объявили "оранжевый" уровень опасности из-за 30-градусного мороза
13 января 2024 г. 04:06
В зоне операции Пендже-Килит погибли девять военнослужащих ВС Турции
ФотоВ зоне операции "Пендже-Килит" погибли девять военнослужащих ВС Турции
13 января 2024 г. 02:46
Посол Азербайджана в Турции выразил соболезнования в связи с гибелью военных в зоне операции Пендже-Килит
Посол Азербайджана в Турции выразил соболезнования в связи с гибелью военных в зоне операции "Пендже-Килит"
13 января 2024 г. 01:14
Член правящей партии Армении, занимающий пост мэра, пытался перерезать горло обратившемуся к нему гражданину
Член правящей партии Армении, занимающий пост мэра, пытался перерезать горло обратившемуся к нему гражданину
12 января 2024 г. 23:11
Сунак: Британия будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется
Сунак: Британия будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется
12 января 2024 г. 21:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi