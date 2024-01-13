В Турции декабрь 2023 года оказался самым теплым за последние 53 года

Декабрь прошлого года признан самым жарким в Турции за последние 53 года.

Декабрь прошлого года признан самым жарким в Турции за последние 53 года.

Об этом сообщает Report, со ссылкой на TRT Haber.

Самая низкая температура в декабре была зафиксирована в районе Озалп в провинции Ван - 21,3 градуса ниже нуля, а самая высокая температура в Синопе - 27,4 градуса.

Согласно данным Главного метеорологического управления Турции, в прошлом месяце средние температуры в провинции Батман были в пределах сезонной нормы, в то время как в других провинциях страны они были выше нормы.

Средняя температура в Турции в декабре в период с 1991 по 2020 год составляла 4,8 градуса. В декабре 2023 года она превысила норму на 3,5 градуса, достигнув 8,3 градуса.